"Концерты в России недопустимы". Козловский сожалеет о выступлении в Москве

Исполнитель уверяет, что посетил соседнюю страну не из-за гонорара.

Виталий Козловский назвал выступление в России "ошибкой" фото: РБК-Украина

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что его поездка на 9 Мая в Россию была обусловлена не высоким гонораром за концерт, а чувством долга перед предками, которые прошли Вторую мировую войну. Однако сейчас исполнитель сожалеет о поездке.

"Я признаю свою большую ошибку. Знаете, мы - артисты. Хотя нет, я сейчас буду говорить только о себе. Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, что иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, эта вся ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист - это не просто певец, или актер, особа, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников, - сознался он в интервью "Комсомольской правде".

Козловский признал, что концерт 9 Мая в России – был необдуманным поступком, он о нем сожалеет и считает себя настоящим украинцем, который в будущем намерен доказать любовь к своей стране.

"Концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для меня недопустимы", - сказал исполнитель.

По словам Козловского, гонорар за злополучный российский концерт не превышал те, которые он, как правило, получает в Украине.

Напомним, Виталий Козловский 9 Мая выступил в Москве. После этого активисты сорвали его концерты в нескольких городах Украины, а от президента потребовали лишить певца звания заслуженного артиста.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram