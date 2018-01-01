Кончита Вурст кардинально сменила имидж и засветила крупную татуировку

Певица побывала на "Бале жизни".

Певица побывала на "Балу жизни" instagram.com/conchitawurst

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст (настоящее имя Том Нойвирт), которая призналась, что у нее ВИЧ , кардинально сменила свой имидж.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в пышном платье в черно-белую полоску и в образе блондинки: певица даже осветлила свою знаменитую бороду. Также благодаря ракурсу на фото, можно рассмотреть на спине звезды крупную татуировку.

В таком наряде певица появилась для "Бала жизни" - это самое большое благотворительное мероприятие в Европе, которое ежегодно проводится в Вене с целью сбора средств для борьбы с ВИЧ.

Вурст сменила имидж instagram.com/conchitawurst

Ранее Кончита Вурст заявила, что отказывается от женского образа.

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