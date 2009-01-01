Конец любви: Орландо Блум и Кэти Перри расстались

Эту информацию подтвердил журналистам агент Перри.
Об этом говорится в сообщении Elle.
Эту информацию подтвердил журналистам агент Перри.
"Пока не начали распространяться ложные слухи, мы вынуждены подтвердить, что Орландо Блум и Кэти Перри сейчас решили разойтись, сохранив любовь и уважение друг к другу", — сказал он.
Отметим, что роман между 32-летней Кэти Перри и 40-летним Орландо Блумом завязался на вечеринке премии "Золотой глобус" в январе 2016 года. В мае папарацци застукали парочку во время романтического уикенде в Каннах.
В ноябре в СМИ уже появлялись слухи, что пара приняла решение расстаться. Тогда актер якобы аргументировал это тем, что пока не готов к созданию новой семьи и появлению детей. Однако эти слухи оказались фейком — пара вместе встретила День благодарения, а позже и Рождество.