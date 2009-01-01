Константин Меладзе подарил Светлане Лободе песню

Яркое и пронзительное выступление Loboda вдохновило известного композитора на неожиданный поступок.

Светлана Лобода Пресс-служба

После фееричного выступления Светланы Лободы на творческом вечере Константина Меладзе репертуар артистки пополнился еще одним суперхитом — "Текила-любовь".

Певица настолько удачно переиграла известный трек, что композитор решил подарить артистке песню.

Это один из немногих случаев, когда новая трактовка композиции вызывает одобрение у самого автора.

Вначале 2000-х трек из пятого студийного альбома "Нега" Валерия Меладзе покорил сердца миллионов слушателей. Спустя 15 лет свежая аранжировка Loboda позволила песне заиграть новыми красками и вдохнула в нее вторую жизнь, сохранив при этом свою самобытность. Особого шарма композиции придала непревзойденная манера исполнения песен Лободы.

Работа войдет в долгожданный альбом артистки, презентация которого состоится 8 марта на большом сольном концерте во Дворце спорта.

Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.