Константин Меладзе подарил Светлане Лободе песню

Яркое и пронзительное выступление Loboda вдохновило известного композитора на неожиданный поступок.
Певица настолько удачно переиграла известный трек, что композитор решил подарить артистке песню.
Это один из немногих случаев, когда новая трактовка композиции вызывает одобрение у самого автора.
Вначале 2000-х трек из пятого студийного альбома "Нега" Валерия Меладзе покорил сердца миллионов слушателей. Спустя 15 лет свежая аранжировка Loboda позволила песне заиграть новыми красками и вдохнула в нее вторую жизнь, сохранив при этом свою самобытность. Особого шарма композиции придала непревзойденная манера исполнения песен Лободы.
Работа войдет в долгожданный альбом артистки, презентация которого состоится 8 марта на большом сольном концерте во Дворце спорта.
Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.