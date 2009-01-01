Константин Меладзе рассказал, какие отношения у его детей и дочек Брежневой

Меладзе после развода с женой Яной Меладзе редко комментирует свою личную жизнь.

Константин Меладзе и Вера Брежнева ivona.bigmir.net

Продюсер Константин Меладзе рассказал о своих детях.

Об этом он поведал в программе "Утро с Украиной".

Известный композитор Константин Меладзе после развода с женой Яной Меладзе редко комментирует свою личную жизнь, но решил рассказать о том, какие сейчас у него отношения с бывшей семьей.

Продюсер признался, что он часто видится с двумя дочками – Алисой, Лией и сыном Валерием и активно участвует в их воспитании. По словам Константина, младшая дочь Лия в свои 13 лет уже определилась, чем бы хотела заниматься в будущем.

"Лие очень нравится хореография и музыка. Если это ее увлечение творчеством перерастет в будущем в профессию, то я, конечно, поддержу ее решение и буду помогать. Но не протекцией, а советами. "Пропихивать" ее в шоу-бизнес я не буду. Это не мой метод. Она должна сама добиться успеха", – говорит Меладзе.

Также продюсер рассказал, что дети от первого брака хорошо ладят с дочками его супруги Веры Брежневой, и они часто проводят время все вместе. Меладзе отметил, что он не балует детей. Поэтому они никогда не просят покупать им дорогие подарки.

"Даже когда я интересуюсь, что бы они хотели получить в подарок, они отвечают: "Нам ничего не нужно. У нас все есть". Но я обращаю внимание, на что они поглядывают в магазинах, и потом сам покупаю им желанные подарки", — рассказал Константин Меладзе.

Напомним, дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии.