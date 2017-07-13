Константин Меладзе рассказал, от чего начал заикаться

Меладзе считает, что некая стеснительность зародилась в нем именно в детстве.

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Композитор и продюсер Константин Меладзе признался, что когда его мама вернулась из роддома после появления на свет его брата, певца Валерия Меладзе , он перестал разговаривать.

Об этом композитор рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Как объяснил Константин Меладзе, позже он стал разговаривать, но прерывисто, сильно заикаясь.

Меладзе считает, что некая стеснительность зародилась в нем именно в детстве.

"Эта пришибленность осталась во мне с тех времен, когда меня принимали в музыкальную школу и сказали, что я бездарен, когда я заикался сильно и стеснялся этого ужасно", — рассказал композитор.

Он также признался, что у него нет самоощущения, что он чем-то лучше, чем другие люди.

"Я хорошо умею делать одни вещи — музыку пишу, но другие люди делают столь же виртуозно другое. Я с большим уважением отношусь к чужому труду и к чужим умениям. Я умею ценить талант в человеке и нахожу его", — заявил Константин Меладзе.

Публикация от Константин Меладзе Фан (@kmeladze)Июл 13 2017 в 6:29 PDT

Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в Батуми. В 2012 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств Украины".

Меладзе — автор песен, которые исполняют Валерий Меладзе, София Ротару, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Валерия, Верка Сердючка, группы "ВИА Гра", Вера Брежнева.

Напомним, Константин Меладзе рассказал, какие отношения у его детей и дочек Брежневой.