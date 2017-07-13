Константин Меладзе рассказал, от чего начал заикаться

Меладзе считает, что некая стеснительность зародилась в нем именно в детстве.
Об этом композитор рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Как объяснил Константин Меладзе, позже он стал разговаривать, но прерывисто, сильно заикаясь.
Меладзе считает, что некая стеснительность зародилась в нем именно в детстве.
"Эта пришибленность осталась во мне с тех времен, когда меня принимали в музыкальную школу и сказали, что я бездарен, когда я заикался сильно и стеснялся этого ужасно", — рассказал композитор.
Он также признался, что у него нет самоощущения, что он чем-то лучше, чем другие люди.
"Я хорошо умею делать одни вещи — музыку пишу, но другие люди делают столь же виртуозно другое. Я с большим уважением отношусь к чужому труду и к чужим умениям. Я умею ценить талант в человеке и нахожу его", — заявил Константин Меладзе.
Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в Батуми. В 2012 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств Украины".
Меладзе — автор песен, которые исполняют Валерий Меладзе, София Ротару, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Валерия, Верка Сердючка, группы "ВИА Гра", Вера Брежнева.
Напомним, Константин Меладзе рассказал, какие отношения у его детей и дочек Брежневой.