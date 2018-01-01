Копия Маши Распутиной. Новый образ Орбакайте взбудоражил фанатов, фото

Подписчики решили, что певица сделала пластическую операцию, которая изменила ее до неузнаваемости.

Известная российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фотографию перед концертом в Таллине. На она снимке позирует коллегами по цеху Григорием Лепсом и Виктором Дробышем.

Вокруг этого фото и вспыхнула бурная дискуссия. Поклонники певицы отметили, что Кристина снова сделал себе челку и ее теперь не узнать.

Instagram

Некоторые из подписчиков решили, что она сделала пластическую операцию, которая изменила ее до неузнаваемости.

Фаны считают, что с короткой прямой челкой исполнительница очень похожа на молодую Машу Распутину.

"Я не поняла: это Распутина, Буланова или Орбакайте???? ", "Совсем не узнаю Орбакайте", "Маша Распутина в молодости – одно лицо", "Еще одна жертва пластических операций, одного не понимаю: зачем? ", "Пластика сделала похожей на Распутину", "Может ракурс такой, но это уже не Кристина", "У Кристины снова челка, как обычно очень хорошо", "Постарела", – написали подписчики в комментариях под фото.

Ранее Филипп Киркоров и Орбакайте сняли видео в стиле "ульяновских курсантов".