"Копыта, как у лошади". Анастасия Волочкова поделилась снимком в молодежном образе

Фото российской балерины в соцсети собрало тысячи лайков.

Анастасия Волочкова позировала в молодежном образе https://instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в молодежном образе.

Снимок был сделан в одном из отелей, расположенных в Московской области России, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото Волочкова позирует в кепке, спортивной кофте, штанах, а также в кроссовках.

"Пришла на репетицию... Никак не могу начать...", — подписала снимок балерина.

Фото собрало тысячи лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ну и копыта, как у лошади, ужас!!!!", — написала sve6398. "Зачетное фото, спасибо, что без шпагата!!! Так держать, очень мило выглядите!!!", — считает 2374e. "…отлично выглядите! Свежа как роза)", — отметила annaskwoo.

Анастасия Волочкова позировала в молодежном образе https://instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что решила расстаться с любимым автомобилем, отдаст его "в хорошие руки". Балерина продает "Жигули", посмотреть снимок машины можно здесь.