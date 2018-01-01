"Королева ночи": обнаженная Оля Полякова зажгла на рынке в новом клипе

Звезда представила видео на композицию в стиле 90-х.

Полякова предстала в клипе обнаженной Кадр: youtube.com

Украинская певица Оля Полякова представила новый клип на песню "Королева ночи".

Клип представлен на официальном канале певицы в YouTube. Видеоролик пародирует эстетику 90-х годов.

"Королева ночи" - гимн ранимой, но независимой женщины, которая уходит в одинокую ночь в поисках своего счастья. Это песня – о разбитой любви и надежде на лучшее. О том, что каждая девушка должна верить только в себя и, несмотря на боль и разочарования, стремиться к своему счастью. "Вытру слезы, стану красивой, я сегодня хочу быть счастливой..." - девиз и кредо героини песни. Это история про каждую из нас, про королев и принцесс. Вместе с тем это еще и ностальгия за юностью, которая будет хорошо понятна, кто родом из 90-х, но кому по прежнему 18-ть", - прокомментировала премьеру Полякова.

Режиссерами клипа выступил тандем Дмитрия Манифеста и Дмитрия Шмурака, автором песни – Ольга Животкова.

Фанаты уже оставили свои первые отзывы по видео, многие назвали эту песню хитом грядущего лета.

"Как же это прекрасно и ретро стиль и новый, и все так гармонично, блин. Вообще просто!", - написала Зефир - Invader Zimfy. "Опять хитяра года! Супер!", - считает Татьяна Зенова. "Спасибо, Олечка за шикарный клип! Все такое красивое, яркое, блестящее! Ну а ты- настоящая королева!", - расхвалила видеоработу Yulichka Taurus.

Однако нашлись и те, кто обвинил Полякову в плагиате – многим песня напомнила композицию "Туманы" Макса Барских.

"Одной мне кажется, что песня похожа на песню Макса Барских Туманы? Клип а-ля Леди Гага. Полякова-завод по производству плагиата", - спросила Ира Удовиченко. "В голове моей туманы-маны..", - написал строчку из песни Барских Alexseyy Nikitin. "Похоже на песню Макса Барских, сама мелодия и темп, прям слушаю и вспоминается другая песня", - отметила Васильчук Екатерина.

Ранее Зеленский потроллил получение Поляковой популярного титула.

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