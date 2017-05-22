Королевская семья предложила матери Кардашьян продать свои яйцеклетки

О сумме мать звездного семейства не сказала, однако она удивила даже ее.
Об этом сообщило издание Metro.
Предложение поступило в виде письма от некой королевской пары, которая желает завести ребенка с генами Дженнер.
В письме, которое Дженнер показала журналистам, сказано, что ребенок, рожденный на основе яйцеклеток 61-летней женщины "станет хорошим пополнением знатного рода". Кроме самой чести пополнить своими генами королевскую династию Дженнер пообещал "очень хорошее вознаграждение". О сумме мать звездного семейства не сказала, однако она удивила даже ее. Наверное, речь идет о чеке с более чем шесть нолей.
Неизвестно, какая королевская семья в состоянии оплатить такое странное желание, однако Дженнер считает, что продавать свои яйцеклетки никому не будет. Во-первых, учитывая свой возраст, она не уверенна в их ценности, а во-вторых, она может в будущем попытаться выносить ребенка для своей дочери Ким, которой медики запретили рожать третьего отпрыска из-за проблем со здоровьем.
Напомним, американская модель хочет выносить ребенка для Ким Кардашьян.