Королевская семья предложила матери Кардашьян продать свои яйцеклетки

О сумме мать звездного семейства не сказала, однако она удивила даже ее.

Крис Дженнер Instagram

Матери телезвезды Ким Кардашьян Крис Дженнер предложили продать свои яйцеклетки.

Об этом сообщило издание Metro.

Предложение поступило в виде письма от некой королевской пары, которая желает завести ребенка с генами Дженнер.

В письме, которое Дженнер показала журналистам, сказано, что ребенок, рожденный на основе яйцеклеток 61-летней женщины "станет хорошим пополнением знатного рода". Кроме самой чести пополнить своими генами королевскую династию Дженнер пообещал "очень хорошее вознаграждение". О сумме мать звездного семейства не сказала, однако она удивила даже ее. Наверное, речь идет о чеке с более чем шесть нолей.

Неизвестно, какая королевская семья в состоянии оплатить такое странное желание, однако Дженнер считает, что продавать свои яйцеклетки никому не будет. Во-первых, учитывая свой возраст, она не уверенна в их ценности, а во-вторых, она может в будущем попытаться выносить ребенка для своей дочери Ким, которой медики запретили рожать третьего отпрыска из-за проблем со здоровьем.

Напомним, американская модель хочет выносить ребенка для Ким Кардашьян.