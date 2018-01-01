Корона и "ноги от ушей": Оля Полякова поразила фанатов королевским образом

Артистка анонсировала новое шоу.

Артистка анонсировала новое шоу instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками снимком, на котором она в роскошном наряде анонсирует большой концерт "Королева ночи", который пройдет 26 октября во Дворце спорта. Этим концертом артистка откроет всеукраинский тур, в который отправится весной 2019 года.

На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в серебристо-золотом наряде со смелым декольте и оранжевой фатиновой юбкой, расшитой крупными пайетками. Образ певицы дополнен красивой короной и красной помадой.

Акцент – на стройных ногах Поляковой, которые выгодно подчеркнули золотистые босоножки.

"Божечки как красиво", "Вау! Это будет шикарно", "Господи, какая красота! Век бы смотреть и любоваться", "Точно королева", "Она реально "Королева Ночи", "Королева!", - восхищались новым образом фанаты.

Другие же посчитали, что слишком рано артистка анонсировала концерт.

"Оля, до 26.10 еще дожить надо!", "26 жовтня? Тут ошибки нет в дате?", "А не рановато?", "Ого, ну и дата! Это можно еще 5 песен про бывших написать", - писали подписчики.

Певица предстала в роскошном королевском образе Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Ранее фанаты раскритиковали латексный образ Оли Поляковой.