Сегодня, 15:47 RSS

Короткие шорты и соблазнительный топ: экс-ведущая "Орла и решки" продемонстрировала яркий летний образ

Сегодня, 13:50

Леся Никитюк отправилась отдыхать в Черногорию.

Никитюк
Ведущая поделилась красочными фото с отдыха lesia_nikituk/instagram
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, популярность которой принес тревел-проект "Орел и решка", продемонстрировала яркий образ на отдыхе в Черногории.

Снимками ведущая поделилась на своей странице в Instagram. На фото она запечатлена в коротких джинсовых шортах, топе и цветастой рубашке.

Свой повседневный наряд телезвезда дополнила массивными серьгами, черной поясной сумочкой и очками.

Леся Никитюк
Образ ведущей пришелся подписчикам по вкусу instagram.com/lesia_nikituk

Во время отпуска Леся также прокатилась на катере.  

"Капитан Леся "Белая Голова" ищет жертву для следующего абордажа", – подписала шутливо кадр Никитюк.

Леся Никитюк
Образ ведущей пришелся подписчикам по вкусу instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк показала соблазнительные ноги на пикантном снимке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Леся Никитюк, Орел и решка, ведущая, образ, наряд, отдых
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...