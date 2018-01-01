Кортни Кардашьян показала соблазнительное обнаженное тело в фотосессии: фото

Американская светская львица продемонстрировала латексные наряды.

Кортни Кардашян в 39 лет снимается обнаженной для глянца Фото: V Magazine

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян не такая публичная, как ее родственники, поэтому фотосессия с ее участием, как правило, становится особенным событием.

На этот раз звезда снялась для V Magazine, где продемонстрировала чувственные образы роковой женщины.

39-летняя Кортни Кардашян для модного фотосета примерила яркие латексные образы: розовое пальто на голом теле, голубое платье в дуэте с потрясающим макияжем, а также черный лакированный тренч с кожаным бюстгальтером.

Воплотил сексуальные образы 39-летней теледивы в жизнь художник Грег Свалес.

Кортни Кардашян Фото: V Magazine

Напомним, у американской телезвезды Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки после того, как она узнала об измене бойфренда накануне рождения их ребенка. По срокам Хлое должна родить в конце апреля, но из-за психологического потрясения может родить и раньше.