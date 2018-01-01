Сегодня, 02:12 RSS

Космический корабль и кривой столб: Ким Кардашьян снова высмеяли за нелепый фотошоп

Сегодня, 01:20

Теледива решила подкорректировать снимок.

Кардашьян
Теледива неудачно подкорректировала снимок instagram.com/kimkardashian
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снова попалась на использовании фотошопа.

Фанаты заметили, что на снимке, который Ким выставила на своей странице в Instagram, заметны следы графического редактора.

"Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо", — написал пользователь Twitter  SamSmart.

Так, талия звезды на оригинальном фото выглядит не такой узкой, искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит "космическое" транспортное средство, похожее на часть автомобиля. 

Кардашьян
Теледива неудачно подкорректировала снимок Фото: twitter.com/Sam_smart5

Ранее Ким Кардашьян похвасталась формами.
Теги:  
Ким Кардашьян, фотошоп, талия, фото, машина
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...