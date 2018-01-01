Космический корабль и кривой столб: Ким Кардашьян снова высмеяли за нелепый фотошоп

Теледива решила подкорректировать снимок.
Фанаты заметили, что на снимке, который Ким выставила на своей странице в Instagram, заметны следы графического редактора.
"Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо", — написал пользователь Twitter SamSmart.
Так, талия звезды на оригинальном фото выглядит не такой узкой, искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит "космическое" транспортное средство, похожее на часть автомобиля.