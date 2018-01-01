Кожаная и модная. Рианна поразила фанатов сексуальным образом

Певица "зажгла" в итальянском городе Милан.

Для презентации новой линейки собственного косметического бренда Fenty Beauty в итальянском Милане известная американская поп-певица Рианна выбрала соблазнительный "кожаный" наряд.

30-летняя исполнительница подобрала для "выхода в свет" черное кожаное узкое платье, кокетливо открывающее бюст и ноги. Образ закончил широкий ремень с золотистой пряжкой в ковбойском стиле, подобранный под браслеты и босоножки.

К слову, наряд Рианны в совокупности с "героическими" позами для фотографирования и "самоуверенным" взглядом навел пользователей соцсети на ее схожесть с героиней комисков Marvel - Чудо-женщиной, а точнее с игравшей этого персонажа в сериале 1970-х годов актрисой Линдой Картер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рианна похвастала снимками без белья.