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Козловский трогательно ответил Рамине: история любви сложилась, но не о нас

Сегодня, 12:57

Козловский написал: "Была ль любовь на самом деле или придумали её". 

Козловский, Рамина
Виталий Козловский и Рамина. instagram.com
Украинский певец Виталий Козловский, невеста которого Рамина заявила об их расставании, прокомментировал их разрыв.

Артист разместил свое фото в кресле и оставил трогательный стих на своей странице в Facebook.

"Не важно, кто кого бросает. Не важно, кто сказал: "Прощай", и поводы изобретает, чтоб не обидеть невзначай. Как это всё смешно, нелепо и ни к чему искать слова. Не повторять, не кукарекать: "любовь прошла, любовь прошла". Была ль любовь на самом деле или придумали её? А может просто захотели сыграть неведомо во что?! Она придет как неизбежность, как чудо, как своё-своё. И предыдущая нелепость поможет распознать её. Я искренне скажу спасибо, за в чем-то правду, в чем-то фарс. История любви сложилась, но не о нас и не для нас", — говорится в его сообщении.

Под текстом стихотворения певец оставил символ разбитого сердца.

Ранее Рамина написала, что это сложное решения приняла она и причиной послужила  ее неготовность к созданию брака.

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Козловский, Виталий Козловский, Рамина, разрыв, расставание
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