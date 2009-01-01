Козловский трогательно ответил Рамине: история любви сложилась, но не о нас

Козловский написал: "Была ль любовь на самом деле или придумали её".

Виталий Козловский и Рамина. instagram.com

Артист разместил свое фото в кресле и оставил трогательный стих на своей странице в Facebook.

"Не важно, кто кого бросает. Не важно, кто сказал: "Прощай", и поводы изобретает, чтоб не обидеть невзначай. Как это всё смешно, нелепо и ни к чему искать слова. Не повторять, не кукарекать: "любовь прошла, любовь прошла". Была ль любовь на самом деле или придумали её? А может просто захотели сыграть неведомо во что?! Она придет как неизбежность, как чудо, как своё-своё. И предыдущая нелепость поможет распознать её. Я искренне скажу спасибо, за в чем-то правду, в чем-то фарс. История любви сложилась, но не о нас и не для нас", — говорится в его сообщении.

Под текстом стихотворения певец оставил символ разбитого сердца.

Ранее Рамина написала, что это сложное решения приняла она и причиной послужила ее неготовность к созданию брака.