Козловский заинтриговал своих поклонников: отгадайте загадку

Козловский на своей странице выложил новое фото с отдыха в Таиланде.

Виталий Козловский. Facebook.com

Известный украинский певец Виталий Козловский заинтриговал своих подписчиков в соцсети.

Артист выложил новое фото с интригующей надписью в Instagram.

Виталий Козловский на своей странице опубликовал новое фото с отдыха в Таиланде. Но не отличная физическая форма артиста привлекла внимание подписчиков, а подпись к снимку, на котором певец предлагает поклонникам отгадать зашифрованное слово, самому догадливому — приз лично от Козловского.

"Говорят, что я @бл@@@й... Ну и что!? Зато счастливый!! P.S. Интересно, разгадаете ли вы зашифрованное слово?! Кто разгадает, тому сувенир из Таиланда!!! @deniskonovalov, не участвует в этом конкурсе".

Фотография всего лишь за пару часов набрала более 3 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники певца оставляют свои версии зашифрованного слова.

"Бледный", "Аблабай", "Обалдуй", но пока ни один из них не угадал.

Напомним, ранее Виталий Козловский экспериментировал с внешностью.