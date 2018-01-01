"Красавчики". Настя Каменских похвасталась снимком с известным шоуменом

Фото в соцсети собрало более 100 тысяч лайков.

Настя Каменских показала фото с Владимиром Зеленским instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует с известным шоуменом и актером — Владимиром Зеленским.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за сутки он собрал более 100 тысяч лайков.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото. "Красавчики", — похвалила ilonaefimenko13.

"Классные", — считает sasha2014852. "Люблю Настю и не люблю Зеленского!", — написала sveto4ka_knyazeva. "Классссс!!!", — похвалила jra_motsia_2018.

Настя Каменских показала фото с Владимиром Зеленским instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских выложила на своей странице в соцсети снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье и надетом поверх него халатике. Фото были сделаны американском Майами, посмотреть их можно здесь.