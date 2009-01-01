"Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон вошел в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

На текущий момент кассовые сборы фильма составляют 1,221 миллиарда долларов.

Хотя далеко не всегда ремейки классических сказок становятся удачными, студии Disney удается возрождать старые истории вполне успешно.

Об этом пишет kinoafisha.info.

Сказка "Красавица и чудовище", представляющая собой ремейк одноименного мультфильма Disney 1991 года с Эммой Уотсон в главной роли, за два месяца сумела не только заработать в прокате больше миллиарда долларов, но и войти в топ-10 самых кассовых фильмов в истории Голливуда.

На текущий момент кассовые сборы фильма, в создании которого, помимо Эммы Уотсон, также поучаствовали Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Юэн МакГрегор, Эмма Томпсон, Иэн Маккеллен и другие звезды, составляют 1,221 миллиарда долларов.

Обновленный список топ-10 самых кассовых голливудских фильмов в истории теперь выглядит так:

1. Аватар — 2,787 млрд. долларов

2. Титаник — 2,186 млрд. долларов

3. Звездные войны: Пробуждение силы — 2,068 млрд. долларов

4. Мир Юрского периода — 1,671 млрд. долларов

5. Мстители — 1,518 млрд. долларов

6. Форсаж 7 — 1,516 млрд. долларов

7. Мстители: Эра Альтрона – 1,405 млрд. долларов

8. Гарри Поттер и Дары смерти (часть 2) — 1,341 млрд. долларов

9. Холодное сердце — 1,287 млрд. долларов

10. Красавица и чудовище — 1,221 млрд. долларов

Напомним, Эмма Уотсон может получить до 15 млн долларов за роль в "Красавице и чудовище".