"Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон вошел в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

На текущий момент кассовые сборы фильма составляют 1,221 миллиарда долларов.
Об этом пишет kinoafisha.info.
Сказка "Красавица и чудовище", представляющая собой ремейк одноименного мультфильма Disney 1991 года с Эммой Уотсон в главной роли, за два месяца сумела не только заработать в прокате больше миллиарда долларов, но и войти в топ-10 самых кассовых фильмов в истории Голливуда.
На текущий момент кассовые сборы фильма, в создании которого, помимо Эммы Уотсон, также поучаствовали Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Юэн МакГрегор, Эмма Томпсон, Иэн Маккеллен и другие звезды, составляют 1,221 миллиарда долларов.
Обновленный список топ-10 самых кассовых голливудских фильмов в истории теперь выглядит так:
1. Аватар — 2,787 млрд. долларов
2. Титаник — 2,186 млрд. долларов
3. Звездные войны: Пробуждение силы — 2,068 млрд. долларов
4. Мир Юрского периода — 1,671 млрд. долларов
5. Мстители — 1,518 млрд. долларов
6. Форсаж 7 — 1,516 млрд. долларов
7. Мстители: Эра Альтрона – 1,405 млрд. долларов
8. Гарри Поттер и Дары смерти (часть 2) — 1,341 млрд. долларов
9. Холодное сердце — 1,287 млрд. долларов
10. Красавица и чудовище — 1,221 млрд. долларов
Напомним, Эмма Уотсон может получить до 15 млн долларов за роль в "Красавице и чудовище".