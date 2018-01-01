"Красивая пара": фанаты приписали роман Диме Билану с начинающей певицей

Артист выложил неоднозначное фото в Instagram.

Артист выложил неоднозначное фото в Instagram instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан не афиширует свою личную жизнь, и теплый снимок с участницей шоу "Голос" - 26-летней Юлией Терещенко вызвал много вопросов от фанатов.

"Юль! Ну, рад был тебя повидать!" - подписал снимок Дима, дополнив фразу смайликом-сердечком.

Поклонники завалили певца вопросами и догадками о характере его отношений с юной исполнительницей. Однако Билан никак не прокомментировал возникшие слухи.

"Как же вы смотритесь!", "Ну когда ты женишься? Хочется чтоб у тебя была половинка", "Дим, может тебе пора уже жениться) хороший вариант!", "Красивая пара", "Как хочу чтобы была любовь у вас, наверное есть она но молчите, но как хочется порадоваться за вас", "Очень красивая девочка, именно она тебе и пара", - советовали подписчики.

Артист выложил неоднозначное фото в Instagram instagram.com/bilanofficial

Ранее Дима Билан взбудоражил фанаток полуобнаженным фото.