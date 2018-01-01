"Красивенные длинные ноги". Слава из "НеАнгелов" позировала в коротких шортиках, фото

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал несколько тысяч лайков.

Слава Каминская позировала в коротких джинсовых шортиках instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в коротких рваных джинсовых шортиках.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал несколько тысяч лайков.

"Когда ноги из ...опы", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красивенные длинные ноги", — написала a_08iv.

"Обожаю", — поделилась victoriagolinskaya. "Хорошо, когда все ростет откуда и должно))) хуже когда голова из ж… или руки", — пошутила oxyjn.

Слава Каминская позировала в коротких джинсовых шортиках instagram.com/slava_kaminska

Ранее Слава Каминская поделилась в соцсети фото, на которых она позировала с солистом известной российской группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым. Посмотреть снимки можно здесь.

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