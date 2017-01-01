Красивы и сексуальны: назван рейтинг самых дорогих бикини-моделей в Instagram. Фото

За соблазнительные фото в Instagram модели получают десятки тысяч долларов.

Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в соцсети Instagram.

Первое место заняла 29-летняя модель Кэндис Свейнпол. Рейтинг составил британский бренд нижнего белья BlueBella, пишет The Daily Mail.

По данным издания, Свейнпол с 11,8 миллиона подписчиков в соцсети зарабатывает 70 тысяч долларов за один рекламный пост. Кроме того, модель является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании.

Вторую строчку заняла 21-летняя Алексис Рен. На нее подписаны 11,7 миллиона человек. Рен сотрудничала с L'Oreal и Calvin Klein.

Вошла в тройку лидеров американка Ана Шери. Модели 31 год, у нее более 11 миллионов подписчиков.