"Красивые ноги и попа". Надя Дорофеева позировала в купальнике, фото

Певица показала снимки, сделанные в Лос-Анджелесе.

Надя Дорофеева позировала в купальнике instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографии, на которых она во время отдыха позирует в купальнике.

Снимки исполнительницы сделаны в американском Лос-Анджелесе, она их выложила на своей странице в Instagram.

Ряд пользователям соцсети оставили под фотографиями позитивные отзывы.

"Красивые ноги, красивая попа... Но такая фигура, простите, классная, — украсит любой купальник и даже его отсутствиее...", — написал azurov. "Love", — коротко прокомментировал фото robertojaviermdez. "Класссс", — считает itolocko1. "Секси", — оценила один из снимков adelina_neved.

Надя Дорофеева позировала в купальнике instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева с супругом-певцом Владимиром Дантесом (экс-участник группы "ДиО.фильмы", ее коллега по группе "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив), а также исполнительница Настя Каменских отдыхали вместе в Майами.