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"Красивые сосисочки". Оля Полякова похвасталась длинными ножками на пляже, фото

Сегодня, 06:16

Снимок певицы в соцсети за час собрал свыше 15 тысяч лайков.

Полякова
Оля Полякова на пляже сфотографировала свои ноги УНИАН
Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию с пляжа, на которой запечатлены ее длинные ножки.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Фото за час собрало более 15 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Красивые сосисочки", — считает g.shock_in_ukraine. "А где шлепки???", — спросил gerboff. "Бесконечные ноги", — написала ya_olga_vasileva.

Полякова
Оля Полякова на пляже сфотографировала свои ноги instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети необычное снимком с пляжа — на нем певица запечатлена в косметической маске на лице и в кепке. Посмотреть забавное фото можно здесь.

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Теги:  
Оля Полякова, пляж, ноги
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