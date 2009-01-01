Красные штаны Пескова вновь взбудоражили Сеть, опубликованы фото

Подписчики Навки пришли в восторг от фото.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков Instagram

Фигуристка Татьяна Навка,опубликовала фотографию супруга Дмитрия Пескова и их дочери Надежды.

Снимок Навка разместила у себя странице в Instagram.

"В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница", — подписала кадр фигуристка.

На фото Песков опят в красных штанах убирает снег во дворе, а маленькая Надя помогает ему.

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Подписчики Навки пришли в восторг от фото: "Знакомые красные штанишки)", "В унтах северных", "Снова красные штаны, будь они не ладны!", "Супер и фотка и мелкая и Дмитрий Сергеевич в красных штанах, так что отстаньте от соседей)))", "О эти красные штаны", "Да что ж все, как бык на красную тряпку,так и пристали с красными штанами, написать больше нечего!", "Все со вкусом))штаны и лопата)))Супер", "Опять эти красные штаны. Лица не видно, но по штанам его уже легко определить!", "А где же рыжие угги?", "Песков ввёл в моду красные штаны".

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Напомним, Татьяна Навка показала свадебные фото с пресс-секретарем Путина Песковым.