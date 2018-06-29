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"Красотка": Лобода сшибла поклонников с ног новым фото в Іnstagram

Сегодня, 17:27

Личико певицы без макияжв вызвало многочисленные восторги ее подписчиков.

Лобода
Светлана Лобода никогда не забывает порадовать своих фанатов чем-нибудь интересным instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода залила в свою "инсту" новое фото, на котором артистка запечатлена практически без макияжа.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Подписчики и фанаты певицы оказались в полном восторге, результатом чего стал поток лайков и хвалебных отзывов.

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"Безумно люблю эту фотографию. Самая красивая", "Просто не узнать,шикарная", "Красотка", "Светлана, как всегда, космически красивы", "Невероятно красива", - такого рода комментарии оставили под фотографией поклонники певицы.

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Ранее украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в наряде с глубоким декольте. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он за 15 часов собрал более 100 тысяч лайков.

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Теги:  
Лобода, певица, Instagram, фотография. лайки, отзывы
ПО МАТЕРИАЛАМ:Instagram Светланы Лободы
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