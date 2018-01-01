"Красотка Сонечка — копия мамы". Старшая дочь Веры Брежневой поделилась чувственным селфи

Фото, опубликованное девушкой в соцсети, собрало тысячи лайков.
Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красотка Сонечка — копия мамы", — отметила larochka_p_.
"Очаровашка... Соня", — считает alekseiglushchenko8682. "Миленькая… и красивенькая", — написала kathryn22_11.
Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых она запечатлена в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.
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