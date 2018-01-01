Секс, страх, скандал - эксперт объяснил, благодаря чему Melovin победил на Нацотборе

Эксперт Национальной музыкальной премии YUNA проанализировал выступления финалистов Нацотбора.
"Melovin с его космической притягательностью для малолеток, внешностью от Marilyn Manson, горящей лестницей в небеса и фан-базой, окрестившейся "меловинаторами", убедительнее всех построил взаимоотношения с целевой аудиторией, стал для обывателей сценическим адептом этих самых пяти С", - отметил Путинцев в интервью STARBOM.com.
А вот певца Laud музыкальный эксперт назвал качественным вокалистом, но холодным и сырым.
"Laud – ни секса, ни страха, ни смеха. Отличный парень. Но ему еще нужно поголодать. И сколько бы юный герой не пытался "работать над взглядом", до уровня Rag'n'Bone Man у него еще харизма не выросла", - сказал эксперт.
Могли бы поделиться с Laud своей сексуальной энергией группа Kadnay. По словам Путинцева, секса в парнях больше, чем у всех финалистов, это было ярко, энергично, смело, хореографично, но форма победила материал.
Vilna захватила продюсера своей аутентикой, но дала ничего из пяти "С", а The Erised не хватило работоспособности и умения преподносить себя – и внешне, и внутренне.
Многие пророчили победу на Нацотборе Tayanna, но Путинцев считает, что менеджмент певицы перестарался с методами продвижения артиста.
"Качественный вокальный надрыв, обоснованно хитовая песня, фантазия Алана Бадоева и непрерывные промо-перфомансы от Secret Service Entertainment Agency во главе с Михаилом Ясинским разбились о локальный "перебор" и уже ставший мемом посыл в п…ду. Когда мне из каждого утюга пытаются внушить превосходство одного артиста над всеми остальными, я устаю. А тут еще эти "меловинаторы" постарались…", - сказал Путинцев.
Напомним, ранее стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2018.