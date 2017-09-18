Криштиану Роналду обнажился для рекламы трусов

32-летний спортсмен участвовал в разработке дизайна моделей.

Криштиану Роналду Instagram

Несколько дней назад знаменитый футболист Криштиану Роналду выпустил новую коллекцию нижнего белья.

Об этом пишет paparazzi.ru.

32-летний спортсмен участвовал в разработке дизайна моделей, а также продумывал рекламную кампанию.

Криштиану решил сам представить новый бренд.

"Мой любимый принт в новой коллекции — камуфляж. Этот дизайн стал источником вдохновения для нас при выборе концепции рекламной кампании. Было весело играть в маскировку. Часто думаю, что мог бы сделать, если бы стал невидимым. Точно подшучивал бы над другими членами команды целый день. Я ценю смелость и озорство как в профессиональном, так и в личном плане

Новая коллекция CR7 отражает мое восприятие вещей. Использую любую возможность добавить остроты и цвета в свой день. Яркое нижнее белье — это, как мне кажется, отличная идея для начала", — поделился Криштиану.

Роналду является не только известным футболистом, но также нередко снимается в рекламе.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Сен 18 2017 в 12:04 PDT

Напомним, Криштиану Роналду показал семейную идиллию с детьми и беременной подругой.