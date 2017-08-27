Криштиану Роналду показал семейную идиллию с детьми и беременной подругой

Четвертый ребенок футболиста появится на свет этой осенью.

Криштиану Роналду Instagram

32-летний футболист Криштиану Роналду с удовольствием рассказывает всему миру о своей жизни и делится с подписчиками в социальных сетях снимками из личного архива.

Одна из последних таких публикаций — новое фото Роналду с детьми и беременной подругой Джорджиной Родригез появилась на странице футболиста в Instagram.

"Семейное настроение", — коротко подписал кадр Роналду.

У Криштиану уже есть трое детей, а четвертый появится на свет этой осенью.

Сына футболиста Криштиану-младшего в 2010 году ему родила суррогатная мать.

В марте же текущего года стало известно, что Роналду готовится стать отцом близнецов, которых ему также вынашивает суррогатная мать. 8 июня на западном побережье США родилась двойня — девочка Ева и мальчик Матео.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 27 2017 в 12:18 PDT

Напомним, в одном из своих интервью он отметил, что хотел бы иметь семерых детей.