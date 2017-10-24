Криштиану Роналду вывел в свет беременную возлюбленную

Сейчас девушка, по словам инсайдеров, находится на восьмом месяце беременности.

Криштиану Роналду Instagram

23 октября, у 32-летнего Криштиану Роналду был радостный день: футболисту вручили награду как лучшему игроку года по версии ФИФА.

Церемония награждения прошла в Лондоне, и на "красной дорожке" (которая в этот раз была зеленой, как футбольное поле) спортсмен появился со своими самыми близкими людьми: поддержать Криштиану пришли мама, члены семьи, старший сын и возлюбленная Джорджина Родригес, пишет Сплетник.

Сейчас девушка, по словам инсайдеров, находится на восьмом месяце беременности и вот-вот родит Роналду их первого общего ребенка (для спортсмена он станет четвертым). Однако беременность не мешает 22-летней испанской модели вести активный образ жизни: с любимым она практически не расстается и вместе с ним посещает все важные мероприятия. А премия ФИФА The Best как раз из таких: эту награду Роналду получает второй год подряд.

Спортсмен уже успел поделиться гордостью и радостью со своими фолловерами в Instagram: "Невероятное чувство — выиграть этот приз снова. Хочу посвятить эту награду моей семье, друзьям, товарищам по сборной и тренерам из "Реала" и сборной Португалии, а также всем, кто поддерживал меня", — написал футболист.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Окт 24 2017 в 11:58 PDT

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Окт 24 2017 в 2:33 PDT

Напомним, стал известен пол будущего ребенка Криштиану Роналду.