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Кристина Агилера позировала обнаженной в ванне, фото

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Кристина Агилера,обнаженная,ванна < >
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1 / 4 Кристина Агилера опубликовала эротические фото (instagram.com/xtina)

Снимки певицы в соцсети собрали сотни тысяч лайков.

Кристина Агилера,обнаженная,ванна
Кристина Агилера опубликовала эротические фото instagram.com/xtina
Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует обнаженной в ванне.

Эротические снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали сотни тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователей оставили под фото позитивные комментарии. "Wow super hot (Вау, супер горячий — Ред.)", — отметил warrior_of_light_97. "I love you Christina (Я люблю тебя, Кристина — Ред.)), — призналась beautifulveneice32. "Queen!!! (Королева — Ред.)", — полагает faithbalcruz.

Ранее известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила на своей странице в соцсети снимок, на которой она позирует на сцене в ванне. Соблазнительное фото артистки можно посмотреть здесь.
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Кристина Агилера, обнаженная, ванна
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