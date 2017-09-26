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Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались — СМИ

Сегодня, 19:49

Парочка, почти не публикует совместных фотографий и не приходит вместе на светские тусовки.

Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов Вконтакте
В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова, и на то есть причины.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Парочка, почти не публикует совместных фотографий и не приходит вместе на светские тусовки. Кристина веселится в обществе коллег по театру, а Гарик в одиночестве позирует на "красной дорожке".

А еще есть примета, что когда женщина начинает выкладывать в свой микроблог фото сексуального характера, то это значит, что она вновь свободна.

Возможно, что в случае с Асмус это не соответствует действительности, но очень на то похоже.

Напомним, танцующий миллионер Джанлука Вакки расстался с возлюбленной.

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Кристина Асмус, Гарик Харламов, расстались
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