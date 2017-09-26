Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались — СМИ

Парочка, почти не публикует совместных фотографий и не приходит вместе на светские тусовки.
Об этом пишет paparazzi.ru.
Парочка, почти не публикует совместных фотографий и не приходит вместе на светские тусовки. Кристина веселится в обществе коллег по театру, а Гарик в одиночестве позирует на "красной дорожке".
А еще есть примета, что когда женщина начинает выкладывать в свой микроблог фото сексуального характера, то это значит, что она вновь свободна.
Возможно, что в случае с Асмус это не соответствует действительности, но очень на то похоже.
Напомним, танцующий миллионер Джанлука Вакки расстался с возлюбленной.