Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались — СМИ

Парочка, почти не публикует совместных фотографий и не приходит вместе на светские тусовки.

Кристина Асмус и Гарик Харламов Вконтакте

В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова , и на то есть причины.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Парочка, почти не публикует совместных фотографий и не приходит вместе на светские тусовки. Кристина веселится в обществе коллег по театру, а Гарик в одиночестве позирует на "красной дорожке".

А еще есть примета, что когда женщина начинает выкладывать в свой микроблог фото сексуального характера, то это значит, что она вновь свободна.

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)Жов 3, 2017 о 7:20 PDT

Возможно, что в случае с Асмус это не соответствует действительности, но очень на то похоже.

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)Вер 26, 2017 о 2:11 PDT

Напомним, танцующий миллионер Джанлука Вакки расстался с возлюбленной.