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Кристина Соловий отменила концерт из-за пиара политиков

Сегодня, 01:00

Певица пообещала горожанам выступить в ближайшем будущем бесплатно.

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Соловий отменила концерт в Змееве из-за политиков Фото: Facebook/Кристина Соловий
Известная украинская певица Христина Соловий отменила 7 июля концерт в городе Змеев Харьковской области.

Как сообщила исполнительница на своей странице в Facebook, причина такого шага заключается в том, что организаторы концерта не предупредили ее о политиках, при поддержке которых якобы организовано мероприятие.

"Я до последнего планировала приехать. Но организаторы до последнего нам не давали информацию о событии. Моя команда выяснила, что концерт рекламируют, агитируя за двух политиков. Я не выступаю в поддержку политиков и политических партий. Организаторы нарушили условие контракта, использовав мое имя без моего согласия для рекламы, еще и политической", - написала Соловий.

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Фото: Facebook/Кристина Соловий

В комментариях Соловий добавила афишу мероприятия, на которой было указано, что концерт и другие составляющие мероприятия стали возможными при поддержке народного депутата Украины Евгения Мураева, и депутата Харьковского областного совета Валерии Мураевой.

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Фото: Facebook/Кристина Соловий

Также в комментариях певица отметила, что ее команда сейчас решает организационные вопросы и в будущем намерена выступить бесплатно перед жителями Змеева.

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Фото: Facebook/Кристина Соловий

Напомним, Кристина Соловий входила в состав жюри песенного конкурса Евровидение-2018 от Украины.

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Теги:  
Кристина Соловий, концерт, политики, пиар, отмена, Змеев
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