Крупным планом: Ким Кардашьян продемонстрировала аппетитные ягодицы с разных ракурсов

Знаменитость похвалилась идеальными формами.

Ким Кардашьян похвалилась аппетитными ягодицами instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст оригинальным образом решила прорекламировать свои новые ароматы Kimoji Peach, Vibes and Cherry.

На своей странице и странице своего бренда в Instagram она поделилась пикантными фото: Ким позировала в купальнике марки Meshki, стоимостью 74 доллара. На свои бедра и ягодицы звезда выложила свои новые ароматы, и крупным планом засветила формы.

Менее чем за сутки снимки набрали миллионы лайков, а из-за такой рекламы аромат стоимостью 45 долларов разбирают как горячие пирожки.

Ким усадила духи себе на бедра и ягодицы instagram.com/kimkardashian

Ким усадила духи себе на бедра и ягодицы instagram.com/kkwfragrance

Ким усадила духи себе на бедра и ягодицы instagram.com/kkwfragrance

Ранее Ким Кардашьян в нижнем белье произвела фурор в Сети.

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