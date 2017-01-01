Крутая и самая главная. Ирина Билык показала свои детские фото с новогодних утренников

Билык в детстве часто доверяли роль Снегурочки в новогодних утренника.

Популярная украинская певица Ирина Билык рассказала, что в детстве ей часто доверяли роль Снегурочки в новогодних утренниках благодаря высокому росту, пишет Сегодня.

"Я была самой главной на утреннике – Снегурочкой. Все дети были зайчиками, белочками, а я была самой высокой, поэтому мне доверяли роль Снегурочки, и не раз. Мама шила мне из поролона юбку, корону, хорошо это помню. Кстати, тогда очень снежные были зимние вечера, сейчас снега не так много. Помню, как мама также пришивала мне балабончики к поролоновым сапожкам", – рассказывает артистка.

Также Билык рассказала, что под руководством Деда Мороза раздавала подарки детям.

"Дед Мороз стоял возле меня, выдавал мне подарки, а я уже раздавала их детям из собственной группы. Можете себе представить, с каким лицом я их выдавала? (смеется). Мол, я вот тут рядом с Дедом Морозом, я сама крутая и самая главная", — вспоминает Билык.

Кроме того, певица также рассказала, что роль Снегурочки в детстве помогла ей и во взрослой жизни.

"Быть Ириной Билык не так просто, надо осознавать, что на меня многие смотрят, что я дарю счастье людям и, да, нужно играть эту роль волшебницы всю свою жизнь!", — говорит певица.

Ранее "Главред" публиковал фотографии двухлетнего сына Ирины Билык.