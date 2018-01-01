"Крутая и стильная". В Сети расхвалили фото Славы из "НеАнгелов" в элегантном наряде

Фото певицы в соцсети собрало тысячи лайков.

Слава Каминская позировала в элегантном наряде instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в элегантном наряде — изумрудной блузке и черных штанах.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

Фото расхвалили интернет-пользователи. "Крутая и стильная", — написала errikaaaaaa.

"Очень крутой лук!", — отметила milla__ch. "Классный прикид)))) супер", — считает kar991701.

Слава Каминская позировала в элегантном наряде instagram.com/slava_kaminska

Ранее стало известно, что Слава Каминская снова обновила образ — перекрасилась. Артистка покрасила волосы в персиковый цвет, посмотреть ее фото с обновленной прической можно здесь.

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