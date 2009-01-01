Крышу сцены снесло. На Хмельнитчине ураган сорвал концерт Златы Огневич

Так прекрасно начинался вечер и так неожиданно завершился, написала певица.

Злата Огневич facebook.com/Z.Ognevich

В воскресенье, 17 сентября, в Городке Хмельницкой области ураган сорвал концерт певицы

Об инциденте артистка написала на своей странице в Facebook.

По слова исполнительницы, во время мероприятия крышу сцены снесло, "конструкции трещали по швам".

"Тот случай, когда человек бессилен против природы... Так прекрасно начинался вечер, и так неожиданно он завершился!.. Я очень надеюсь, что люди, которые пришли на праздник, не пострадали", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа стало известно, что в российской Казани певица Анна Седокова во время концерта оконфузилась — у нее сломался замок на платье. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото, видео: facebook.com/Z.Ognevich