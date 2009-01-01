Ксения Собчак похвасталась плоским животиком после родов

На днях Ксения открыла пляжный сезон.

Ксения Собчак Instagram

Об этом пишет starhit.

Знаменитость, которая всегда отличалась спортивным телом, упорно тренировалась и занималась йогой, так как хотела потрясающе выглядеть в бикини.

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На днях Ксения открыла пляжный сезон. Знаменитость, облачившись в купальник популярного среди светских львиц дизайнера, сделала селфи во время пребывания на берегу озера. В подписи к снимку она объяснила, что наконец-то избавилась от лишних сантиметров в области талии.

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"Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался! Ура, товарищи!" — поделилась радостной новостью Собчак.

Напомним, Максим Виторган впервые показал лицо их с Собчак малыша.