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Ксения Собчак похвасталась плоским животиком после родов

Сегодня, 19:30

На днях Ксения открыла пляжный сезон.

Ксения Собчак
Ксения Собчак Instagram
Телеведущая Ксения Собчак, ставшая мамой в конце прошлого года, приложила максимальное количество усилий, чтобы восстановить фигуру к лету.

Об этом пишет starhit.

Знаменитость, которая всегда отличалась спортивным телом, упорно тренировалась и занималась йогой, так как хотела потрясающе выглядеть в бикини.

Ксения Собчак
Instagram

На днях Ксения открыла пляжный сезон. Знаменитость, облачившись в купальник популярного среди светских львиц дизайнера, сделала селфи во время пребывания на берегу озера. В подписи к снимку она объяснила, что наконец-то избавилась от лишних сантиметров в области талии.

Ксения Собчак
Instagram

"Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался! Ура, товарищи!" — поделилась радостной новостью Собчак.

Напомним, Максим Виторган впервые показал лицо их с Собчак малыша.

Теги:  
Ксения Собчак, плоский живот, роды, фигура, пресс
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