Ксения Собчак похвасталась семейным фото с отдыха

Снимок экс-кандидата в президенты РФ в соцсети собрал много лайков.

Ксения Собчак показала фото с сыном и мужем, сделанное на отдыхе instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.

Снимок был сделан в Таиланде, за несколько он собрал более 150 тысяч лайков, говорится на странице политика в Instagram.

"Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так!... После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!", — отметила ведущая.

Ксения Собчак показала фото с сыном и мужем, сделанное на отдыхе instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, в феврале 2013 года стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана, у супругов есть общий сын Платон, он родился в 2016-м. В марте 2018-го появились слухи, что политик беременна во второй раз, но ее пресс-секретарь опровергла домыслы.