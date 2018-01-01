Ксения Собчак похвасталась яркими фото из США

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1 / 3 Ксения Собчак поделилась снимками, сделанными в США (instagram.com/xenia_sobchak)

Снимки, опубликованные экс-кандидатом в президенты России, в соцсети собрали много лайков.

Ксения Собчак поделилась снимками, сделанными в США instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в американском штате Аризона на территории национальной зоны отдыха Глен каньон.

Яркие снимки были сделаны на фоне каньона Подкова, за 18 часов они собрали более 122 тысяч лайков, говорится на странице политика в Instagram.

"Слиться лицом с обоями Аризоны у нас получилось…", — подписала фото ведущая.

Ранее Ксения Собчак писала в соцсети, что отдыхала с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.