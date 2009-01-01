Ксения Собчак впервые после родов надела обтягивающий наряд

Телеведущая появилась в черном бархатном платье.

Ксения Собчак Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак , пожалуй, впервые после родов выбрала для светского выхода обтягивающий наряд.

Об этом пишет kp.ua.

На дне рождении свекра Эммануила Виторгана, которому исполнилось 77 лет, телеведущая появилась в черном бархатном платье.

Довольное узкое в области талии платье может успокоить молодых мам — даже звездам требуется не один месяц, чтобы прийти в форму после родов. На видео с мероприятия, которое прошло вечером 30 января, видно, как Ксения все еще по привычке держится за небольшой животик.

Первенец Ксении Собчак и актера Максима Виторгана появился на свет 18 ноября 2016 года. В течение двух месяцев телеведущая старалась выходить в свет в просторных нарядах. На своей странице в Instagram звезда показывает, как приходит в форму.

Напомним, Ксения Собчак показала бюст в купальнике.