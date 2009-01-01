Сегодня, 10:52 RSS

Ксения Собчак впервые после родов надела обтягивающий наряд

Сегодня, 10:21

Телеведущая появилась в черном бархатном платье.

Ксения Собчак
Ксения Собчак Instagram
Российская телеведущая Ксения Собчак, пожалуй, впервые после родов выбрала для светского выхода обтягивающий наряд.

Об этом пишет kp.ua.

На дне рождении свекра Эммануила Виторгана, которому исполнилось 77 лет, телеведущая появилась в черном бархатном платье.

Довольное узкое в области талии платье может успокоить молодых мам — даже звездам требуется не один месяц, чтобы прийти в форму после родов. На видео с мероприятия, которое прошло вечером 30 января, видно, как Ксения все еще по привычке держится за небольшой животик.

Первенец Ксении Собчак и актера Максима Виторгана появился на свет 18 ноября 2016 года. В течение двух месяцев телеведущая старалась выходить в свет в просторных нарядах. На своей странице в Instagram звезда показывает, как приходит в форму.

Напомним, Ксения Собчак показала бюст в купальнике.

Теги:  
Ксения Собчак, фигура
ПО МАТЕРИАЛАМ: