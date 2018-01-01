"Кто хочет обос**ть, всегда найдет за что". Актер Данила Козловский пожаловался на реакцию россиян

Новый фильм "Тренер" публика в РФ восприняла в штыки.

Данила Козловский обижен на своих соотечественников Фото: Instagram/Данила Козловский

Известный российский актер, режиссер и продюсер Данила Козловский заявил о разочаровании в связи с множеством негативных отзывов после выхода трейлера к его новому фильму о футболе "Тренер".

"Дер**о летит или в сторону российского футбола, или в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал", - сказал он в интервью изданию Sports.ru.

Козловский выступил не только режиссером и продюсером киноленты, но и сыграл в нем главную роль. Он уверяет, что уже продемонстрировал трейлер американским и европейским экспертам и услышал позитивные отклики. И лишь в России его работу восприняли крайне негативно.

"А в России, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: Ну что у вас за жизнь-то такое хе***вая , что у вас столько злости. И главное, какие все смелые", – отметил он.

Актер отметил, что масса отрицательных комментариев посыпалась на него не потому, что его работа плохая, а потому что "кто хочет обос**ть, всегда найдет за что". Козловский добавил, что не намерен ориентироваться на людей, которые генерируют гадости.

Напомним, ранее резонанс в России вызвали слова актера и режиссера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве".