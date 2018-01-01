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Кто победил на Евровидении-2018: тройка лучших песен конкурса

Сегодня, 07:14

В финале Евровидения, который состоялся 12 мая в Лиссабоне, определился победитель - представительница Израиля Нетта Барзилай.

Евровидение, нетта барзилай
Нетта Барзилай выиграла Евровидение-2018 Скриншот youtube.com/eurovision
В Португалии, которая в 2018 году принимала песенный конкурс Евровидение, назвали лучшую песню. Победителем Евровидения-2018  стала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией "Toy", набрав 529 баллов. с композицией "Fuego". Второе место выборола Элени Фурейра с песней "Fuego", получив 436 баллов. Греческой Шакире до последнего прогнозировали победу, но она все таки уступила Нетте. "Бронза" досталась представителю Австрии Сезару Семпсону с композицией "Nobody But You" с результатом 342 балла.

В финале конкурса принимали участие 26 стран. Изначально букмекеры прогнозировали успех Нетте Барзилай, второе место представителю Норвегии и победителю Евровидения-2009 Александру Рыбаку, а третье - дуэту из Франции. После двух полуфиналов фавориткой Евровидения-2018 признали участницу от Кипра Элени Фурейра, а Нетту Барзилай сместили на второе место, тройку, по прогнозам, замыкала Ирландия.

"Главред" собрал переводы лучших песен Евровидения-2018. 

Netta Barzilai "Toy" -  Нетта Барзилай  "Игрушка"

Посмотри на меня, я прекрасное создание
Мне плевать на твоего современного проповедника
Добро пожаловать мальчики, слишком много шума, я буду учить тебя
Пам пам па ху, таррам пам па хо
 
Эй, я думаю, ты забыл, как играть
Мой плюшевый мишка убегает
Барби хочет кое-что сказать, эй
 
Эй! Мой "Саймон говорит" оставить меня в покое
Я беру свой дом Пикачу
Ты глупый, хотя иногда и умен.
 
Ты никогда не забудешь девушку-совершенство
Ты божественна и он сожалеет
Его бака-бакум, бак-бак бакумбай
Бака-бакум, бак-бак бакумбай
Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай
 
Я не твоя игрушка (не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик (глупый мальчик)
Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть
Мы танцуем с моими куклами в ритме motha-bucka
Не твоя игрушка
 
Оу, оу, оу, оу
Оу, оу, оу, оу
 
(Kulului, Kulului) Свадебные колокольчики звонят
(Kulului, Kulului) Деньги и мужчины отдают блеском-блеском
Меня не волнует твой огонь, детка
Пам пам па ху, таррам пам па хо
 
Ты никогда не забудешь девушку-совершенство
Ты божественна и он сожалеет
Его бака-бакум, бак-бак бакумбай
Бака-бакум, бак-бак бакумбай
Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай
 
Я не твоя игрушка (не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик (глупый мальчик)
Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть
Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka
 
Не твоя игрушка (не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик (глупый мальчик)
 
Я сейчас возьму тебя
С-с-с-с собой, детка
 
(Я не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик
Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть
Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka
 
(Я не твоя игрушка) посмотри на меня, я прекрасное создание
(Ты глупый мальчик) Мне плевать на твоего современного проповедника
(Я не твоя игрушка) не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка
Я не твоя игрушка не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка

Eleni Foureira "Fuego" - Элени Фурейра "Огонь"

Давай ныряй
В мои глаза,
О да - глаза львицы.
Почувствуй мощь,
Они не врут.
Всего лишь взгляд,
Одно касание - 
Ты знаешь силу молчания,
Да, продолжай, продолжай!

Я искала просто кайф, кайф, кайф - да,
А нашла дозу тебя,
И от тебя я тут же улетела.

Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,
Летим ещё выше,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Ведь я горю ещё ярче, не гасну,
Во мне - это пламя,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Огонь!
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!

Впусти меня,
Передохни,
Здесь нет скрытых смыслов,
Как ты видишь - так и есть.

Я искала просто кайф, кайф, кайф - да,
А нашла дозу тебя,
И от тебя я тут же улетела.

Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,
Летим ещё выше,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Ведь я горю ещё ярче, не гасну,
Во мне - это пламя,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Огонь!
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!

Твоя любовь - это дикое, дикое пламя,
И от тебя я тут же улетела.

Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,
Летим ещё выше,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Ведь я горю ещё ярче, не гасну,
Во мне - это пламя,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Огонь!
О да, о да, о да, да, о да, о да!

Cesár Sampson "Nobody but you" - Сезар Семпсон "Никто, кроме тебя"

Боже, сегодня мне будет так хорошо ночью,

Я раскрою широко все шлюзы,

Я в открытой воде,

Это то, что мне нужно,

Хоть я и стараюсь выбросить тебя прочь из своей головы.

 

И я не могу спать,

Я уже слишком глубоко,

Я не могу отпустить тебя.

 

Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?

Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

 

Боже, я верну тебя обратно сегодня ночью, девочка,

Ох, ты постоянно в моей голове.1

Я думаю, что твои дела — уже моя проблема.

Как я смогу найти кого-то еще?

То, чего я на самом деле хочу — это ты рядом со мной.

 

И я не могу спать,

Я уже слишком глубоко,

Чтобы отпустить тебя.

 

Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?

Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

 

Не заставляй меня вырывать себе сердце,

Я дрожу, пока не упаду,

Не заставляй меня вырывать себе сердце,

Не заставляй меня вырывать себе сердце,

Я дрожу, пока не упаду,

Не заставляй меня вырывать себе сердце.

 

Было бы неправильно позволить тебе убежать,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?

Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться,

Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться,

Нет никого кроме тебя.

 

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Теги:  
Евровидение-2018, финал, победители, Израиль, Кипр, Австрия, Нетта Барзилай, Элени Фурейра, Сезар Семпсон
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