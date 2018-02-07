"Кучерявая бестолковая телка": Потап украл у Насти Каменских видеоблог

Певица выложила на своей странице в Instagram анонс новой серии блога.
Кто-то из подписчиков звезды в шутку решил подыграть исполнителю: "Ну конечно мы ждём новый влог с таким ведущим, а не с кучерявой бестолковой телкой)))".
Это видео Каменских подписала "Ждете новый блог?".
Последнее видео на своем YouTube-канале певица выкладывала месяц назад, и поклонники артистки соскучились по новым выпускам блога: "Да да да очень давно жду. Я уже думала, что вы забыли про свой канал", "Ждем-это очень мягко сказано.".
Подписчики были рады новому ведущему: "Потап реально крутой чувачела. Ваще оруу".
Но некоторые комментаторы раскритиковали новый стиль Потапа: "Что за усики? Это капец!!", "Что это за дедуля в Панаме?".
Ранее в Сети похвалили откровенные фото Насти Каменских.