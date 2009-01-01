Куколка. Молодая жена Реброва выложила фото в сексуальном бикини

Анна похвасталась сексуальным образом.

Жена главного тренера "Аль-Ахли" Сергея Реброва, Анна, на своей странице Instagram разместила фотографии из Саудовской Аравии в бикини.

Купальник подчеркивает великолепную фигуру супруги Реброва, которая в прошлом году родила сына. "Всем солнечный привет", - написала она в соцсети. В комментариях стали расхваливать ее: "Куколка", "Такая красивая, ну невозможно", "Идеально".

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили 2 года назад, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января в молодой семье Ребровых случилось пополнение. После этого наставник "Динамо" и его новоиспеченная супруга переехали в элитную новостройку в центре столицы.

Напомним, первая супруга экс-динамовца, Людмила, три года назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне.