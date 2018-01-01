"Куколка". Надя Дорофеева выложила в Сеть фото из Нью-Йорка

Снимки певицы в соцсети за 16 часов собрали более 120 тысяч лайков.

Надя Дорофеева выложила в Сеть новые фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографии из американского Нью-Йорка.

Снимки были сделаны в одном из ресторанов, говорится на странице артистки в Instagram.

"Good day in NY (Хороший день в Нью-Йорке — Ред.)", — подписала их исполнительница.

Фото за 16 часов собрали более 122 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ними позитивные отзывы.

"Куколка", — отметила alyona808. "Очень красивая девушка", — считает kostiapetrov772018. "Надя, ты сууууппппеееерррр", — полагает katesysoeva2345. "Ты очень красивая!", — написала marichernysh.

Надя Дорофеева выложила в Сеть новые фото instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева с мужем-певцом и телеведущим Владимиром Дантесом (экс-участник группы "ДиО.фильмы"), ее коллега по музыкальному коллективу "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив), а также исполнительница Настя Каменских отдыхали вместе в Майами.