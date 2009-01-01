Культовый режиссер Дэвид Линч занялся производством футболок

Стоимость футболок составляет 75 долларов.

Дэвид Линч Instagram

Известный американский кинорежиссер Дэвид Линч представил коллекцию футболок со своими рисунками, созданную в сотрудничестве с французским брендом agnès b.

Об этом пишет NV Style.

В минувшие выходные состоялась премьера третьего сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс", а вскоре после выхода первых эпизодов сериала режиссер выпустил женские футболки с надписями "Oh, donna" и "Wild at Heart". Первая надпись отсылает к песне Ричи Валенса, а вторая посвящена фильму Линча "Дикие сердцем".

Коллекцию стильных футболок Дэвид Линч и agnès b выпустили в честь 70-го Каннского кинофестиваля, который проходит с 17 по 28 мая и на котором были показаны две первые серии "Твин Пикс". Стоимость футболок составляет 75 долларов и заказать их можно на сайте бренда.

С парижской маркой agnès b Дэвид Линч сотрудничает не впервые. Известно, что бренд шьет для режиссера костюмы.

Напомним, актриса Сара Джессика Паркер представила коллекцию маленьких черных платьев.