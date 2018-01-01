"Кумушки" и "злыдни", в отличие от вас, я умею радоваться жизни. Волочкова ответила подписчикам

Волочкова "умоляет" всех поклонников оставить ее в покое.

Анастасия Волочкова. Facebook.com

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова ответила своим подписчикам, которые обвиняют ее в разного рода пристрастиях и которым не понравились ее "шуточные танцы". Она "умоляет" всех поклонников оставить ее в покое.

На своей странице в Facebook, она обозвала подписчиков "кумушками" и "злыднями", которые "от предвесеннего обострения сошли с ума".

"Здешние кумушки обвиняют меня в разного рода пристрастиях, не понравились мои шуточные танцы. Да, в отличие от вас, злыдни, я умею радоваться жизни и для этого не нужен алкоголь и какой-то другой допинг", — написала она.

"Но вы достали. Смотрите за собой, мои дорогие. И если вы продолжите писать гадости, то это вы больные, но ваша болезнь не лечится, и она разрушает прежде всего вас, ваше тело и вашу душу. Расплата будет незамедлительная. Кто бросает камень в чужой огород, получает его обратно. Еще раз прошу вас — живите уже своими радостями и своими проблемами. Умоляю, мне же вас не отмолить. Что ж я вам так не даю покоя. Меня это уже больше веселит, но все же беспокоит ваше благосостояние.

Это вы не танцуете. Потому что не можете и нет эмоций! А у меня есть!Я за мир и только. Почитайте лучше Горе от ума Грибоедова", — написала она.

Балерина также похвасталась косметикой, постелью и любимым мужчиной Мишей.

"Косметика у меня лучшая от @doc.thiago Лондон в постели от @iskusstvo_sna (еще белье с Мальдивами есть! ждите!) Настроение-всегда приподнятое и на позитиве и с юмором, чего многие лишены! И любимый мужчина Миша @laginru тоже лучший!", — написала она.

Напомним, ранее Волочкова щедро поделилась с фанатами очередным полуголыми фото.