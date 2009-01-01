Купальник в сеточку. Анастасия Волочкова показала фото с отдыха

Балерина посетила греческой остров Корфу.

Анастасия Волочкова https://instagram.com/volochkova_art

Российская балеринана отдыхе в Греции сфотографировалась в купальнике в сеточку.

Снимок она выложила на своей странице в Instagram.

В то же время артистка похвалила себя, написав, что находится в хорошей физической форме.

"Убежала я из отеля, который мне не понравился, на остров Корфу....Спряталась в деревушке, где за два дня я не увидела ни одного нашего соотечественника...", — рассказала Волочкова об отдыхе.

Анастасия Волочкова https://instagram.com/volochkova_art

Ранее сообщалось, что солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала для глянца и вместе с детьми — Леоном, а также Лаурой — появилась на обложке августовского номера глянцевого журнала Viva!.

Фото: instagram.com/volochkova_art