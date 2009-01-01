Купальник в сеточку. Анастасия Волочкова показала фото с отдыха

Балерина посетила греческой остров Корфу.
Снимок она выложила на своей странице в Instagram.
В то же время артистка похвалила себя, написав, что находится в хорошей физической форме.
"Убежала я из отеля, который мне не понравился, на остров Корфу....Спряталась в деревушке, где за два дня я не увидела ни одного нашего соотечественника...", — рассказала Волочкова об отдыхе.
Ранее сообщалось, что солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала для глянца и вместе с детьми — Леоном, а также Лаурой — появилась на обложке августовского номера глянцевого журнала Viva!.